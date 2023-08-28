В Госдуме предложили усилить работу спецслужб к 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

До 1 сентября остается совсем немного времени, как всегда, к этому времени встает вопрос об усилении мер безопасности.

Миллионы детей пойдут на праздничные линейки. В связи с этим депутат Госдумы Александр Терентьев отметил, что стоит усилить меры безопасности со стороны МВД и Росгвардии. Но перегибать палку тоже не стоит, чтобы не вызвать панику и недовольство в обществе.

В то же время спецслужбам можно проявить большую, чем обычно, бдительность, но действуя скрытно.

- Спецслужбы знают, как сделать усиление так, чтобы никто не видел, а было спокойнее. Они понимают, как усилить безопасность, но не создавать лишний ажиотаж, - сказал депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, депутат Андрей Альшевских полагает, что никаких усилений со стороны правоохранителей не требуется. В стране безопасность на высоком уровне.

- Если спецслужбы примут решение усилить работу, это будет сделано так, что мы даже об этом не узнаем и не заметим их действий, - заключил он.