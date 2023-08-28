"Колониальные фантомные боли": Россия указала ООН на претензии Запада к Мали

Россия обратила внимание ООН на колониальные претензии Запада к Мали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада имеют колониальные фантомные боли в отношении Мали. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза Организации.

По словам Полянского, соответствующее нормам международного права двустороннее взаимодействие России и Мали не дает "спокойно спать" ряду бывших западных партнеров Москвы.

"Они страдают от очевидных рецидивов неоколониальных подходов и не готовы отказаться от двойных стандартов", - указал первый зампостпреда РФ при ООН.

Полянский подчеркнул, что западные страны могли бы сами помогать Мали, однако они не умеют сотрудничать в условиях равноправия и взаимоуважения.

"Поэтому не стоит обращать внимание на их колониальные фантомные боли", - сказал дипломат, добавив, что Россия продолжит оказывать Мали содействие на двусторонней, равноправной и взаимоуважительной основе.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин 15 августа провел телефонные переговоры с главой переходного периода Мали Ассими Гойтой. Стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего развития дружественных отношений.