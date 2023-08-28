Экс-советник Кучмы Соскин: Запад разделит Украину на части после разгрома ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад разделит Украину на части после провала ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что после разгрома украинских войск на поле боя западные союзники поделят между собой территорию Украины.

“Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины”, — сказал эксперт в своем видеоблоге на Youtube.

По мнению Соскина, Зеленский фактически оказался в западне, поскольку бросил все ресурсы на прорыв российской линии обороны, однако провал широкомасштабного наступления “уже очевиден”. Он добавил, что украинская армия может быть полностью уничтожена, поэтому соседние страны просто разорвут ее на части.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Литва могут вторгнуться на западную территорию Украины даже без согласования операции с союзниками по НАТО, однако президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен о желании союзников Зеленского аннексировать западную часть Украины.

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