Финансист Церазов спрогнозировал падение курса рубля до конца недели

Финансист прогнозирует падение курса рубля Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс доллара продолжает расти, однако, возможно, что в ближайшие дни рубль еще упадет, об этом сообщил РИАМО экономист и финансист Константин Церазов.

- Если не будет объявлено о новых мерах поддержки рублю, например, таких как сохранение ключевой ставки на повышенном уровне довольно продолжительное время, отечественная валюта на этой неделе может подешеветь на пару процентов по отношению к доллару и евро, - поделился мнение Цезаров.

Ранее RT сообщило, что 25 августа курс доллара поднялся на Московской бирже выше отметки в 95 рублей.

По данным телеканала «Царьград», в августе курс доллара на какое-то время превысил отметку даже в сотню рублей. Однако падение национальной валюты не снизило желание туристов ездить в отпуск. По данным экспертов, количество туристов не уменьшилось. Отчасти дело в том, что зачастую люди покупают туры заранее. Другая стратегия - выбор тура за те же деньги, но с меньшим комфортом.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему подорожал бензин и что будет дальше с ценой на топливо (подробнее)