Депутат Госдумы Чепа: слова Зеленского о переговорах по Крыму — популизм Фото: REUTERS

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не исключает переговоры по Крыму — популизм. Никто и не собирался вести никаких переговоров по этому вопросу. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

— Нам не о чем говорить с Зеленским по поводу Крыма: Крым наш. Вести какие-то разговоры об этом, о статусе Крыма, бессмысленно. Этот популизм относительно границ ничего не стоит. Это популизм, в который Зеленский пытается играть под дудку Запада, — подчеркнул Чепа.

Депутат связал такие заявления Зеленского с очевидным провалом наступления ВСУ, которое не принесло ничего, кроме огромных потерь украинских бойцов.

О провале украинского наступления стали говорить все больше. Советник первого главы ДНР Александра Захарченко — Александр Казаков в беседе с «Царьградом» заявил, что российская армия планомерно выбивала силы и средства ВСУ в течение двух с половиной месяцев и сейчас украинская армия обладает в лучшем случае третью того, что было в начале наступления.

На слова Зеленского о Крыме отреагировал и Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель, который посоветовал президенту Украины забыть о полуострове и бывших границах Украины. Эти его слова опубликовал портал RT.

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