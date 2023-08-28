Врач назвал продукты, которые могут спровоцировать рак

врачи не рекомендуют увлекаться фастфудом Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоторые продукты не только не полезны для организма, но даже могут стать одной из причин развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал NEWS.ru врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

- Злоупотребление фастфудом, жаренной и жирной пищей может привести к развитию рака кишечника, - пояснил Фарбер.

Он уточнил, что наиболее опасно злоупотребление жаренным мясом. При этом, гастроэнтеролог посоветовал больше внимания уделять крупам и овощам.

- Клетчатка в больших количествах содержится в овощах и фруктах, ее также можно найти в крупах. Клетчатка помогает в профилактике не только рака кишечника, но и опухолей в легких и предстательной железе, - заявил медик.

Отдельное внимание уделил Фарбер физической активности, которая необходима, чтобы сохранить здоровье.

- Долгое сидение на месте и вредные привычки многократно увеличивают риск заболевания, - отметил Фарбер.

Ранее KP.RU сообщило, что многие онкологические заболевания чаще развиваются в 50–70 лет. При этом, по словам экспертов, если с одной стороны, статистика говорит о росте случаев рака, то с другой - выросла средняя продолжительность жизни выросла.