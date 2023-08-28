Пентагон: США за полтора года передали Украине более 3 млн ракет и снарядов

Замглавы Пентагона Хикс: США за полтора года передали Украине 3 млн ракет и снарядов Фото: REUTERS

Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что с начала спецоперации на Украине Вашингтон отправил на Украину более трех миллионов реактивных боеприпасов, ракет и артиллерийских снарядов.

“За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов”, — отметила Хикс на оборонной конференции в Вашингтоне.

Также она напомнила, что Соединенные Штаты потратили на военную помощь Украине более 43 миллиардов долларов, а Белый дом запросил у конгресса еще 21 миллиард, 13 из которых планируется потратить на оружие и боеприпасы.

Напомним, ранее Американская газета Washington Post сообщила, что Пентагон призвал Киев экономить боеприпасы при наступлении и использовать их только по “самым важным целям”, поскольку запасы западных стран серьезно истощены поставками военной помощи.

Издание The New York Times отмечало, что именно из-за дефицита обычных снарядов Вашингтон решился на поставку Украине кассетных боеприпасов.

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