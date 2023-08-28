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НовостиПолитика28 августа 2023 17:35

Российские истребители пресекли разведку дронами США в районе Крыма

С целью пресечения возможного нарушения границ в небо подняли два истребителя дежурных сил ПВО
Сергей ЧИКОВ
Минобороны РФ сообщило о пресечении разведки беспилотниками США в районе Крыма

Минобороны РФ сообщило о пресечении разведки беспилотниками США в районе Крыма

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России сообщило, что 28 августа над акваторией Черного моря были обнаружены летящие в направлении государственной границы РФ и осуществляющие воздушную разведку в районе Крыма американские разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.

“С целью пресечения возможного нарушения Государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО”, — отметили в телеграм-канале Минобороны.

Уточняется, что американские беспилотники изменили курс полета и покинули место ведения аэроразведки.

Напомним, днем ранее российский истребитель Су-30 сопроводил американский разведывательный беспилотник MQ-9A "Reaper" над Черным морем. При встрече с самолетов ВКС России американский БПЛА также сменил курс и улетел обратно.

В марте 2023 года встреча беспилотника MQ-9 Reaper с парой российских истребителей закончилась крушением американского БПЛА в воды Черного моря.