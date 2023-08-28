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НовостиОбщество28 августа 2023 17:36

Психолог рассказала, что нужно делать для исполнения заветных желаний

Психолог Наумова посоветовала визуализировать мечты, чтобы они сбылись
Роман ПОЛОСИКОВ
Психолог рассказала, что нужно делать для исполнения заветных желаний

Психолог рассказала, что нужно делать для исполнения заветных желаний

Фото: Shutterstock

Чтобы мечты сбывались, стоит сначала визуализировать их, а уже после этого попытаться расписать шаги для достижения заветной цели. Такой совет дала нейропсихолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru».

— Если мы хотим, чтобы у нас сбылось загаданное, то нам важно представить, чего нам очень бы хотелось, визуализировать, почувствовать, что мы уже обладаем желаемым. И дальше продумать, как, начиная с сегодняшнего дня, нужно действовать, какие шаги необходимо пройти, чтобы получить желаемое, — подчеркнула Наумова.

Она также отметила, что на пути к заветной цели могут встречаться подводные камни, которые могут мешать в достижении результата.

В то же время могут появиться люди с непрошенными советами, которые нередко пытаются попросту показать свое доминирование. Психолог Екатерина Игонина в беседе с «Известиями» рассказала, что таких людей лучше спокойно выслушать и попросту не обращать внимание, чтобы не испытывать стресс лишний раз.

Люди и так регулярно сталкиваются со стрессом в повседневной жизни, а тревожность на рабочем месте в ООН и вовсе называют «чумой XXI века». HR-эксперт Ирина Старжинская рассказала, что помочь избавиться от стресса и тревожности на работе может грамотное планирование и небольшие перерывы. Эти слова специалиста опубликовал Пятый канал.