Психолог рассказала, что нужно делать для исполнения заветных желаний Фото: Shutterstock

Чтобы мечты сбывались, стоит сначала визуализировать их, а уже после этого попытаться расписать шаги для достижения заветной цели. Такой совет дала нейропсихолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru».

— Если мы хотим, чтобы у нас сбылось загаданное, то нам важно представить, чего нам очень бы хотелось, визуализировать, почувствовать, что мы уже обладаем желаемым. И дальше продумать, как, начиная с сегодняшнего дня, нужно действовать, какие шаги необходимо пройти, чтобы получить желаемое, — подчеркнула Наумова.

Она также отметила, что на пути к заветной цели могут встречаться подводные камни, которые могут мешать в достижении результата.

В то же время могут появиться люди с непрошенными советами, которые нередко пытаются попросту показать свое доминирование. Психолог Екатерина Игонина в беседе с «Известиями» рассказала, что таких людей лучше спокойно выслушать и попросту не обращать внимание, чтобы не испытывать стресс лишний раз.

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