Политолог Дюрре: Турция не рассматривает зерновую сделку без участия России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Турция готова согласиться на любой формат возобновления зерновой сделки, но только если в ней будет участвовать Россия. Такое заявление сделал турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с NEWS.ru, не исключая, что у черноморской инициативы будет новый формат.

— В Турции не мыслят зерновую сделку без участия России. Поэтому соглашение может возобновиться уже не в первоначальном формате. Стороны могут еще больше ужесточить контроль прохода судов с грузом, — подчеркнул Дюрре.

Эксперт также предположил, что вероятно новые условия зерновой сделки могут быть не самыми выгодными для самой Турции.

Турецкий политолог отметил, что в любом случае придется выполнить все условия российской стороны для возобновления зерновой сделки, но самым главным из них будет подключение Россельхозбанка к SWIFT.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернется в зерновую сделку только после выполнения всех обещаний Запада. Он также добавил, что на данный момент в Кремле не видят готовности к такому шагу от западных лидеров.