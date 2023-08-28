Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал бегство Зеленского в Вильню Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что после разгрома украинских войск в наступлении президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны.

“Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майами или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл”, — сказал полковник в своем видеоблоге на Youtube.

Макгрегор добавил, что у ВСУ с самого начала не было шансов прорвать линию обороны российских войск, поэтому Вашингтон совершил ошибку, убедив Киев начать широкомасштабное наступление.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что после неизбежного поражения ВСУ на поле боя Зеленский в лучшем случае будет изгнан, поскольку нарушил все свои предвыборные обещания.

При этом, по мнению Джонсона, из-за отказа киевского режима решать конфликт дипломатическим путем Украина оказалась на грани демографической и гуманитарной катастрофы, из-за чего Зеленского могут и просто убить.