ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в государственной измене Фото: Shutterstock

Следователи Федеральной службы безопасности России завершили расследование по делу о государственной измене, возбужденном в отношении военнослужащего Балтийского флота.

“Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что слушания по делу в отношении матроса будет проходить в закрытом режиме во 2 Западном окружном военном суде. Суд начнет рассмотрение дела 19 сентября. Других подробностей не представляется, поскольку материалы дела содержат гриф “совершенно секретно”.

Напомним, в конце июля Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Вячеслава Лутора, подозреваемого в государственной измене и участии в террористической организации. Заседание суда также проходило в закрытом режиме.