Bild опубликовал полную расшифровку беседы Шольца и Макрона о Путине

Bild опубликовал расшифровку диалога Шольца и Макрона про Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Bild опубликовало полную стенограмму разговора президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, в которой лидеры стран удивились спокойной реакции президента России Владимира Путина на санкции Запада.

“Что-то меня беспокоит больше, чем переговоры: Путин не жалуется на все санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях”, — поделился Шольц в приватной беседе с Макроном. Французский лидер отметил, что Путин и в разговоре с ним не говорил о санкциях.

Уточняется, что встреча лидеров проходила весной 2022 года, а расшифровка беседы взята из книги журналиста Стефана Ламби “Ernstfall — Regieren in Zeiten des Krieges”.

Издание отмечает, что хладнокровная реакция российского лидера была использована в том диалоге в качестве аргумента, что "лучше не станет". Также Путин в разговоре с Шольцем заявил о готовности вести переговоры, однако без украинской стороны и прекращения огня.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым переговорам, которые позволяет ему добиваться целей России.

В свою очередь Путин отмечал, что расчет Запада на санкции не оправдался, поскольку российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали западные лидеры.