WSJ: Криптовалютная биржа Binance допустила полный уход с российского рынка

WSJ: Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская газета The Wall Street journal сообщила, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность ухода с территории России.

“На столе все варианты, включая полный выход”, — приводит издание слова одного из представителей криптобиржи.

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила биржу в “вопиющем пренебрежении федеральными законами о ценных бумагах”, а Wall Street journal позже сообщала, что Binance якобы помогает россиянам переводить деньги за границу. В свою очередь криптобиржа заявляла, что соблюдает антироссийские санкции.

Напомним, в марте 2023 года Binance запретила гражданам России и любым физлицам, проживающим в РФ, совершать сделки по покупке и продаже долларов и евро через платформу P2P, на которой проводятся прямые обменные операции.

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