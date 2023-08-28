Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить русскую пару, избитую в Киргизии

Глава СПЧ Фадеев призвал запретить видеоигры со сценами насилия и жестокости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал российское Министерство иностранных дел защитить россиян, которые подверглись избиению в Киргизии по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Согласно публикации, глава СПЧ просит внимательно изучить информацию и принять все необходимые меры по защите прав граждан, которые оказались подвержены насилию. В Совете также внимательно следят за инцидентом, произошедшим в начале августа. В своем обращении Фадеев упомянул, что ситуация получила широкую огласку лишь с помощью социальных сетей.

В начале августа в сети появилось видео, где жители Киргизии избили русскоязычную пару в одном из кафе "Бишкека". Причиной стала "этническая нечистота".

Ранее лава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложил выдавать паспорт гражданина РФ иностранцам вместе с постановкой на воинский учет.