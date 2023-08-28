Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 августа 2023 20:38

Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить русскую пару, избитую в Киргизии

В Совете по правам человека внимательно следят за инцидентом с русскоязычными гражданами, которых избили в Бишкеке по национальному признаку
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Глава СПЧ Фадеев призвал запретить видеоигры со сценами насилия и жестокости

Глава СПЧ Фадеев призвал запретить видеоигры со сценами насилия и жестокости

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал российское Министерство иностранных дел защитить россиян, которые подверглись избиению в Киргизии по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Согласно публикации, глава СПЧ просит внимательно изучить информацию и принять все необходимые меры по защите прав граждан, которые оказались подвержены насилию. В Совете также внимательно следят за инцидентом, произошедшим в начале августа. В своем обращении Фадеев упомянул, что ситуация получила широкую огласку лишь с помощью социальных сетей.

В начале августа в сети появилось видео, где жители Киргизии избили русскоязычную пару в одном из кафе "Бишкека". Причиной стала "этническая нечистота".

Ранее лава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложил выдавать паспорт гражданина РФ иностранцам вместе с постановкой на воинский учет.