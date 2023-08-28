Три причины, почему во время болезни очень хочется вредной пищи

Иногда во время болезни так и тянет съесть что-нибудь вредное Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чаще всего во время болезни совершенно нет аппетита, но бывает и так, что во время простуды так и хочется съесть что-нибудь жирное или сладкое. Такая тяга может быть вызвана стрессом или необходимостью поддержать иммунитет, сообщает «Ридус».

Иммунитет, в бой!

Бороться с вирусами и бактериями организму не так-то просто: во время болезни наша иммунная система испытывает колоссальные нагрузки. Соответственно, она требует и больше энергии. А откуда взять энергию быстрее всего? Правильно, из углеводов — именно поэтому больных, порой, так и тянет съесть что-нибудь сладенькое.

Однако, потакать этому желанию не стоит — гораздо полезнее будет есть не пирожные и конфеты, а фрукты, овощи, клетчатку и белки.

Всплеск гормонов

Болезнь — это стрессовая ситуация, а значит повышается выработка соответствующих гормонов: адреналина и кортизола. Такой всплеск может снизить или, наоборот, повысить аппетит и тягу к вкусняшкам, например, к фастфуду.

Сладкая эйфория

Наш организм с древних времен знает способ успокоиться — полакомиться чем-то вкусным и сладким. Ведь от еды мы получаем удовольствие, а значит повышаем уровень так необходимого для хорошего настроения дофамина и серотонина. Впрочем, радовать себя только вкусной, но вредной пищей, совсем не полезно — это может привести к тому, что организм начнет требовать все больше и больше исключительно пищевых удовольствий.