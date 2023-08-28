Турция не испытала холода в отношениях с Россией после визита Зеленского Фото: REUTERS

Власти Турции не испытывают никакого "холода" в отношениях с Россией после визита украинского президента Владимира Зеленского в Анкару. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление главного советника президента Турции Акифа Чагатая Кылыча.

По данным телеканала, Кылыч заявил, что Анкара смогла получить доверие сторон с самого начала конфликта.

"Кылыч не согласен с утверждениями о "холоде" отношений с Москвой после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Турции удалось завоевать доверие сторон с самого начала украинского конфликта", - отметил телеканал.

Ранее появилась информация о том, что в начале сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию для встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленных турецких чиновников.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия начнет переговоры с Украиной только с позиции победителя (подробнее)