Кузнецова: ВСУ используют несовершеннолетних с целью установить координаты ВС РФ Фото: Shutterstock

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что ВСУ вербуют несовершеннолетних для того, чтобы разведать позиции ВС РФ.

По ее словам, ВСУ все чаще совершают преступления руками детей. Для привлечения несовершеннолетних к диверсиям есть специальные лагеря - среди них "Лесная сказка" в ЛНР. Сама вербовка происходит через социальные сети или мессенджеры, отметила Кузнецова.

При этом детям за полученную информацию обещают денежное вознаграждение, однако потом им ничего не выплачивают. Парламентарий добавила, что украинские военные нарушают статью 38 Конвенции о правах ребенка.

Между тем, обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус заявил о переброске украинским командованием части своих подразделений с восточного на южное направление.

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