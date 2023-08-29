Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации заявило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории страны с помощью БПЛА. Над Белгородской областью был сбит беспилотник.

По данным Минобороны, около 23:00 российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили летательный аппарат над территорией Белгородской области.

"БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее российское военное ведомство сообщало о том, что над территорией Белгородской области около 21:00 был сбит еще один беспилотник. Аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Также 28 августа силы ПВО успешно ликвидировали два украинских беспилотника над территорией Крымского полуострова. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

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