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НовостиОбщество28 августа 2023 22:19

В Госдуме попросили объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

Комитет ГД просит разобраться в отсутствии произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя в списке литературы для ЕГЭ
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Госдуме попросили объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

В Госдуме попросили объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме комитет по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос Министерству просвещения и его главе Сергею Кравцову объяснить отсутствие отечественных классиков из списка книг для подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В запросе говорится о том, что в адрес комитета должны быть отправлены разъяснения о формировании перечня списки литературы для подготовки к экзамену.

Согласно документу, Федеральный институт педагогических измерений принял решение исключить из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения русских классиков. Среди них - Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. Также в списке появляются зарубежные деятели. При этом в нем появляются зарубежные литературные деятели, уточняется документе.

Между тем, в Единый государственный экзамен по истории в 2024 году будут включены задания, которые связаны с проведением специальной военной операции на Украине и присоединением к России новых регионов.