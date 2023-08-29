В Госдуме попросили объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме комитет по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос Министерству просвещения и его главе Сергею Кравцову объяснить отсутствие отечественных классиков из списка книг для подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В запросе говорится о том, что в адрес комитета должны быть отправлены разъяснения о формировании перечня списки литературы для подготовки к экзамену.

Согласно документу, Федеральный институт педагогических измерений принял решение исключить из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения русских классиков. Среди них - Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. Также в списке появляются зарубежные деятели. При этом в нем появляются зарубежные литературные деятели, уточняется документе.

Между тем, в Единый государственный экзамен по истории в 2024 году будут включены задания, которые связаны с проведением специальной военной операции на Украине и присоединением к России новых регионов.