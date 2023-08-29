Критикующая помощь Украине Вагенкнехт вошла в тройку популярных политиков в ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ФРГ депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт стала третьей в рейтинге самых популярных политиков страны. Вагенкнехт на постоянной основе критикует политику действующего правительства Германии в отношении украинского конфликта, а также выступает за отмену антироссийски санкций. Об этом сообщает газета Bild.

По результатам опроса, Вагенкнехт уступила главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу и премьеру Баварии Маркусу Зёдеру. В пятерку популярных политиков также вошли премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

А вот действующие министр финансов Кристиан Линднер, министр иностранных дел Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц по популярности расположились лишь на 10-м, 11-м, 12-м местах. В опросе приняли участие 2006 избирателей, при этом допустимая погрешность составляет только 2,5 процентных пункта.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на данный момент рост экономики в Германии неудовлетворителен, поскольку государство ощущает на себе всю тяжесть ослабления мирового рынка.