Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдеп США считает обвинения в адрес бывшего сотрудника генконсульства Штатов во Владивостоке Роберта Шонова беспочвенными. В департаменте добавили, что ожидают от России соблюдения обязательств по Венской конвенции в отношении двух сотрудников американского посольства в Москве. Их должны допросить по делу Шонова.

Также в госдепартаменте отметили, что Шонов работал в компании, предоставляющей услуги американскому посольству в Москве по российским законам и правилам.

"РФ в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях должна относиться к дипломатам с уважением. Также Москве необходимо принимать все требуемые меры для недопущения каких-либо посягательств на их личность, свободу или чест, - говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.

Напомним, 28 августа стало известно о том, что ФСБ России пресекла незаконную деятельность информатора посольства США в Москве, гражданина РФ Роберта Шонова. Ранее он был сотрудником генконсульства Соединенных Штатов во Владивостоке.