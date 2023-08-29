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НовостиПолитика29 августа 2023 0:03

Депутат Котре: в ФРГ замалчивают расследование взрывов на "Северных потоках"

Немецкий депутат заявил, что власти ФРГ препятствуют расследованию и информированию о взрывах на "Северных потоках"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Депутат Котре: в ФРГ замалчивают расследование взрывов на "Северных потоках"

Депутат Котре: в ФРГ замалчивают расследование взрывов на "Северных потоках"

Фото: REUTERS

Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что в ФРГ замалчиваются расследования по взрывам на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС.

По данным политика, спецслужбы Швеции и Дании не желают сотрудничать с ФРГ, а правительство Германии препятствует информированию о ходе расследования. К месту произошедшего прибыло судно ВМФ Германии, но оно пришло поздно и не было оборудовано необходимыми объектами для расследования.

Также депутат добавил, что немецким властям выгодно, чтобы газ из России не экспортировался в Европу в должных объемах. Потребителям приходится приобретать дорогой сжиженный газ из США. Контре отметил, что "Северный поток" возобновит работу в случае, если в ФРГ к власти придет заботящиеся о немцах правительство.

Между тем, западные СМИ сообщают, что расследование, которое начала Европа после подрыва "Северных потоков" в 2022 году, привело к Украине. Утверждается со слов анонимных источников, знакомых с ходом дела, что все следы якобы ведут к Киеву.

Напомним, американский расследователь Сеймур Херш представил иную версию событий: газопровод был уничтожен в результате тщательно подготовленной спецоперации США.