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НовостиПолитика29 августа 2023 0:20

Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания

Лидер Северной Кореи сообщил, что части всех видов войск КНДР получат новое вооружение
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания

Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея планирует сделать ВМС Корейской народной армии (КНА) составной частью ядерных сил сдерживания. Об этом он сказал в момент посещения морского командования по случаю Дня ВМС, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам Ким Чен Ына, в скором времени корейские ВМС станут составляющей ядерных сдерживающих сил страны, которые выполняют стратегические задания.

Также лидер Северной Кореи добавил, что части всех видов войск получат новое вооружение, согласно политике расширенного применения тактического ядерного оружия. Однако Ким Чен Ын не уточнил, о каких именно новых вооружениях идет речь.

В августе 2023 года лидер КНДР следил за запуском крылатых ракет с корабля ВМС Корейской народной армии.