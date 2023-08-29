Есида заявил, что около Японии может возникнуть конфликт, как на Украине Фото: REUTERS

В Японии не исключают возможности появления рядом с ней конфликта, подобного тому, что сейчас происходит на Украине. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида в интервью изданию Nikkei Asia.

По его словам, такой же кризис может произойти и вблизи Японии, власти страны обеспокоены этим. Японии необходимо укрепить свой оборонительный потенциал и сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания.

"Нам нужно сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием ядерного оружия США", - заявил Ёсида.

Также глава комитета отметил, что Японии стоит укреплять собственные возможности обороны и не полагаться только на альянс с Соединенными Штатами.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что украинский конфликт может быть решен только в рамках Организации Объединенных Наций (ООН).