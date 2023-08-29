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НовостиПолитика29 августа 2023 1:40

Есида заявил, что около Японии может возникнуть конфликт, как на Украине

Глава комитета начальников штабов заявил, что Японии необходимо укрепить собственные оборонительные возможности
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Есида заявил, что около Японии может возникнуть конфликт, как на Украине

Есида заявил, что около Японии может возникнуть конфликт, как на Украине

Фото: REUTERS

В Японии не исключают возможности появления рядом с ней конфликта, подобного тому, что сейчас происходит на Украине. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида в интервью изданию Nikkei Asia.

По его словам, такой же кризис может произойти и вблизи Японии, власти страны обеспокоены этим. Японии необходимо укрепить свой оборонительный потенциал и сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания.

"Нам нужно сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием ядерного оружия США", - заявил Ёсида.

Также глава комитета отметил, что Японии стоит укреплять собственные возможности обороны и не полагаться только на альянс с Соединенными Штатами.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что украинский конфликт может быть решен только в рамках Организации Объединенных Наций (ООН).