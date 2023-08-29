Полковник Диггинс: провал ВСУ связан с превосходством России в воздухе
Фото: Александр КОЦ
Британский военный эксперт, полковник Саймон Диггинс заявил, что превосходство российской армии в воздухе является главным фактором, препятствующим продвижению украинских войск. Об этом он заявил в интервью телеканалу TalkTV.
По его словам, сейчас ВСУ находятся в невыгодном положении. Кроме того, у украинских военных нет превосходства в воздухе.
"Имейте в виду: ВСУ в невыгодном положении. Цифры против них. У них нет превосходства в воздухе. И это ключевой фактор, играющий против них", - заявил Диггинс в интервью.
Ранее командующий Воздушными силами украинской армии Николай Олещук также говорил о том, что самолеты ВСУ терпят неудачи сразу же после старта с аэродрома.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ВСУ вербуют несовершеннолетних для того, чтобы разведать позиции ВС России.