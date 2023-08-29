Полковник Диггинс: провал ВСУ связан с превосходством России в воздухе Фото: Александр КОЦ

Британский военный эксперт, полковник Саймон Диггинс заявил, что превосходство российской армии в воздухе является главным фактором, препятствующим продвижению украинских войск. Об этом он заявил в интервью телеканалу TalkTV.

По его словам, сейчас ВСУ находятся в невыгодном положении. Кроме того, у украинских военных нет превосходства в воздухе.

"Имейте в виду: ВСУ в невыгодном положении. Цифры против них. У них нет превосходства в воздухе. И это ключевой фактор, играющий против них", - заявил Диггинс в интервью.

Ранее командующий Воздушными силами украинской армии Николай Олещук также говорил о том, что самолеты ВСУ терпят неудачи сразу же после старта с аэродрома.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ВСУ вербуют несовершеннолетних для того, чтобы разведать позиции ВС России.