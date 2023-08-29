Что произошло в ночь на 29 августа

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках над Тульской областью Фото: REUTERS

В ночь на 29 августа российское министерство обороны проинформировало о пресечении очередных попыток киевского режима атаковать объекты на территории страны с помощью БПЛА. Около 23:00 28 августа был сбит беспилотник над Белгородской областью.

Ранним утром 29 августа оборонное ведомство заявило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников над Тульской областью.

Кроме того, российские артиллеристы отряда специального назначения "Викинг" выявили и уничтожили пехоту ВСУ. Это произошло при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. Военные ВС РФ нанесли удар сразу после того, как узнали точные координаты противника.

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