МИД: Россия не намерена выходить из договора о запрете ядерных испытаний Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В настоящее время Москва не намерена выходить из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, а слова ведомства передает РБК.

— Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ международной системы мониторинга, но при этом упорно отказывается от ратификации этого договора, — подчеркнули в ведомстве.

Также дипломаты добавили, что в случае возобновления тестовых взрывов Соединенными Штатами, Россия ответит зеркально. В ведомстве считают, что документ за 27 лет так и не вступил в силу именно по вине Вашингтона.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что генералы ВС США бояться мощности российских подлодок, которые способны нести ядерное оружие. Беспилотные подводные лодки есть на вооружении только у России и Соединенных Штатов.