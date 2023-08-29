WSJ: переговоры по гарантиям безопасности для Украины продолжатся и в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по предоставлению гарантий безопасности Украине от стран-участниц G7 могут завершиться не раньше 2024 года. На данный момент, переговоры по этому вопросу начали только Соединенные Штаты и Британия. Об этом рассказали в газете The Wall Street Journal.

— Франция планирует провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий в ближайшие несколько недель, — говорится в публикации, со ссылкой на французского чиновника.

При этом Германия на данный момент только начала проработку о том, какую конкретно помощь страна готова предоставить Киеву, а о двусторонних договоренностях с другими странами пока и вовсе неизвестно.

В публикации подчеркнули, что главной проблемой всех гарантий безопасности для Украины может стать отсутствие двусторонних договоренностей между союзниками, что негативно повлияет на эффективность военной помощи Киеву.

Ранее обозреватель издания Global Times Мартин Жак заявил, что Запад потерял связь с развивающимися странами, поскольку уделяет слишком много внимания Украине. Все больше развивающихся стран не поддерживают позицию Запада по украинскому конфликту.