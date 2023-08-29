«Есть над чем работать»: Володин заявил, что Госдума решит, запрещать ли самокаты в России

Володин: ГД проработает вопрос об ответственности при езде на электросамокатах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о рост числа ДТП с участием электросамокатов. В связи с этим он пообещал, что депутаты будут прорабатывать различные решения о повышении ответственности при езде на таком виде транспорта.

«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель ГД пояснил, что число аварий с участием электросамокатов в России с 2019 года выросло более чем в 40 раз. По его словам, из-за расширения географии применения такого вида транспорта, проблема в стране приобрела массовый характер. Прежде всего, жертвами ДТП с электросамокатами становятся дети и пожилые люди, отметил Володин.

Говоря о решении проблемы, спикер Госдумы в качестве примера привел международный опыт. Он напомнил, что в Сингапуре и Париже электросамокаты запрещены. В Нидерландах введен штраф за езду на дорогах общего пользования и установлены жесткие требования к электросамокатам, а в Японии для такой езды требуют наличия водительского удостоверения.

«Что касается нашей страны, правила дорожного движения для электросамокатов, моноколес, электроскейтов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности уже действуют с этого года. Но есть над чем работать», - отметил Володин.

Сайт KP.RU писал, что с первого сентября 2023 года в Париже вводится запрет на аренду электросамокатов. Одной из главных причин такого решения стали проблемы с разбросанными по всему городу прокатными самокатами. Также жителей столицы Франции беспокоит безопасность пешеходов на улице.