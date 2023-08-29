Девятиклассника задержали по подозрению в подготовке теракта в Красноярске Фото: Александр ГЛУЗ

В Красноярске задержали девятиклассника, подозреваемого в подготовке теракта на местном рынке. Его арестовали при попытке приобретения компонентов для изготовления самодельной взрывчатки. Об этом «КП-Красноярск» стало известно из источника в правоохранительных органах.

— В Красноярске задержан 16-летний школьник одной из гимназий при приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства. Подросток арестован по подозрению в подготовке теракта, — рассказал источник.

Отмечается, что при обыске у подростка удалось найти химические вещества и дымовые шашки, а теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Самаре 15-летний подросток собирался поджечь школу. Преступный умысел у школьника возник еще с 2022 года и он регулярно смотрел в интернете ролики о различных террористах, которые устраивали стрельбу в школах. Расследование по этому делу продолжается, а подросток отправлен под домашний арест.