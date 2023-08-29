«Пора уйти»: на Западе нашли главного виновника конфликта на Украине Фото: REUTERS

Пока Владимир Зеленский остается президентом Украины, невозможно говорить о достижении мира. Такое мнение выразил обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д'Орси.

— В результате из игры выйдет человек, который сегодня является главным препятствием на пути к миру. Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти, — заявил автор статьи.

Обозреватель выразил опасения, что военные действия на Украине могут продлиться очень долго, если Зеленский останется во главе страны. Также, по его мнению, многие западные политики считают, что вскоре в Киеве произойдут «резкие перемены», которые станут концом правления Зеленского, от которого останутся только воспоминания.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что после разгрома ВСУ в ходе попытки наступления президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны. По его словам, одним из вариантов для бегства может стать Вильнюс.