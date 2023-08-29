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НовостиПолитика29 августа 2023 6:46

Марочко: колонна ВСУ оказалась под огнем своей артиллерии под Купянском

По мнению эксперта, противник перепутал своих военных с российскими
Екатерина КОСОБОКОВА
Марочко: колонна ВСУ оказалась под огнем своей артиллерии под Купянском

Марочко: колонна ВСУ оказалась под огнем своей артиллерии под Купянском

Фото: REUTERS

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена в результате «дружественного» огня со стороны своей артиллерии в районе Новоселовского на Купянском направлении. Об этом во вторник, 29 августа, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт рассказал, что украинская колонна в составе двух бронетранспортеров и трех автомобилей с личным составом около села Новоселовское по какой-то причине изменила курс, начав движение в противоположном направлении.

«Вероятнее всего, украинскими боевиками из-за несогласованности эта колона была принята за российскую и по ней был открыт артиллерийский огонь», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате «дружественного» огня техника ВСУ получила повреждения или была уничтожена, а военные рассеялись в ближайшем лесу.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что российские войска вскоре разгромят противника под Купянском и могут взять под контроль Харьков, поскольку ВСУ на этом направлении испытывают острую нехватку личного состава.