Липецкому артдивизиону имени Пешкова передана очередная партия гумпомощи

Фото: липецкаяобласть.рф

Очередная партия гуманитарного груза для бойцов артдивизиона доставлена в зону СВО по поручению губернатора Игоря Артамонова. В основном это технические устройства, в том числе, квадрокоптеры.

«Наш артдивизион имени Олега Пешкова уже на боевых позициях. Командование хвалит липецких парней. Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Про боевой дух, что и говорить – этого нашим ребятам не занимать. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад», – рассказал Игорь Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что липецкие парни рискуют жизнями ради светлого будущего российских детей, ради мира в нашей стране, ради справедливости, сражаются за свою Родину, за свой народ

«Пусть наша помощь и поддержка придают вам сил, ребята! Возвращайтесь с Победой!», — написал Игорь Артамонов.