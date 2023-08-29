Марочко: Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки состава ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев направил в Харьковскую область комиссию для проверки численности личного состава украинских войск. Об этом во вторник, 29 августа, сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, отметив частые случаи самовольного оставления позиций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачей расхода личного состава из «красной зоны» в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных», - приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР.

Марочко также отметил, что при каком-либо несоответствии чиновникам грозит служебное взыскание или даже уголовная ответственность.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил о том, что ВСУ безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении, отметив, что тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка, но украинские войска не могут добиться успеха.

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