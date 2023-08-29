Стала известна неочевидная причина падения рубля

Экс-глава Минфина Задорнов: рубль ослаб из-за зависших в России индийских рупий Фото: Мария ЛЕНЦ

Экономист, бывший глава Минфина РФ Михаил Задорнов назвал неочевидную причину ослабления рубля. По его мнению, она заключается в том, что российские компании получили большие объемы рупий за экспорт нефти.

«Еще одна неочевидная причина ослабления — «зависшие» рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 млрд долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», - пояснил Задорнов в беседе с РБК.

По его словам, одним из способов воздействия на рубль является возврат рупий в Индию, но это непростая задача, которая осложняется санкциями в отношении банков РФ.

«Невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения валютного курса этим летом», — резюмировал экономист.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила ослабления курса российской валюты сокращением экспорта и снижением стоимости нефти.

Сайт KP.RU писал, что 25 августа в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа 2023 года. Курс евро вырос на 0,16% и составил 102,85 рубля. Юань прибавил 0,41% и поднялся до 13,02 рубля.

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