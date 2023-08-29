19FortyFive: нужные Киеву танки Leopard 1A5 продолжают ржаветь в Италии Фото: REUTERS

У Швейцарии была возможность передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но отказалась от этой идеи и теперь они продолжают ржаветь в Италии. Об этом рассказал военный эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive.

— Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Но ее критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России, — подчеркнул обозреватель.

Эксперт считает, что в какой-то момент Берн был готов продать свои танки другим европейским странам, которые могли бы передать их Украине, но после руководство страны отказалось от этого. При этом в издании отмечается, что 96 танков могли бы улучшить ситуацию в ходе украинского наступления.

Ранее в газете The Wall Street Journal рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины недовольны распределением западной техники, поскольку зачастую ее получают подразделения без боевого опыта.

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