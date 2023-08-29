Пушилин сообщил об увеличении числа жертв в ДНР из-за кассетных боеприпасов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Гибель мирного населения в Донецкой Народной Республике (ДНР) после начала применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов кратно возросла. Такое заявление во вторник, 29 августа, сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы ДНР Денис Пушилин.

«Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ … Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно», - заявил врио главы региона, призвав применять дополнительные меры.

Напомним, ранее военнослужащая медицинской части подразделения ОБТФ «Каскад» Надежда рассказала, что украинская армия регулярно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы на Угледарском направлении. По ее словам, некоторые поражающие элементы этого вида вооружения пробивают насквозь и людей, а также бронежилеты и каски.