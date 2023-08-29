Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Артемовске стабилизируется, фланги удерживаются. Такое заявление он сделал в эфире «Соловьев Live».

«Самые горячие точки у нас — их две ... по линии Донецкой Народной Республики — это Южнодонецкое направление, Урожайное, Старомайорское», - рассказал Пушилин.

Он пояснил, что данные населенные пункты находятся в «серой зоне», потому что противник не может закрепиться в Урожайном.

«Наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги», - уточнил врио главы ДНР.

Минобороны РФ 20 мая 2023 года сообщило, что освобождение города Артемовска завершено в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг».

Ранее Пушилин рассказывал, что российским подразделениям удалось улучшить позиции на Марьинском и Краснолиманском направлениях. По словам главы ДНР, бои продолжаются на стыке с Запорожской областью в районе Урожайного, Приютного и Старомайского, где украинская армия несет огромные потери.