Специалисты подготовили отчет по обследованию иконы «Святая Троица» Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Специалисты подготовили отчет по обследованию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева, сейчас согласовывается дата расширенного реставрационного совета, сообщила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова.

«Отчет нам прислали. Мы сейчас ставим на согласование дату расширенного реставрационного совета, потому что нужно, чтобы ее подтвердила и Лавра, и Третьяковка», – сказала она в беседе с РИА Новости.

Как уточнила Проханова, в заседании совета примут участие специалисты Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания и Третьяковской галереи.

Напомним, 12 июля «Троица» Андрея Рублева была передана в безвозмездное пользование Русской православной церкви, а 19 июля она была перевезена в реставрационный центр, после чего специалисты начали ее обследование.

Директор центра Грабаря Дмитрий Сергеев отмечал, что специалистам предстоит масштабная работа по восстановлению, а во время реставрации такого памятника могут вскрыться обстоятельства и новые факты, которые повлияют на длительность работ. Сергеев подчеркивал, что икона находится в сложном состоянии и ранее специалистами были отмечены некоторые деструктивные процессы.