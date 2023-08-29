Дело Чекалиных о налоговых преступлениях передано в центральный аппарат СК Фото: Александр РОГОЗА

Уголовное дело в отношении семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных было передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. Об этом во вторник, 29 августа, рассказал адвокат семьи Константин Третьяков.

«Дело передано в центральный аппарат. Надеемся на объективное расследование», - приводит «Известия» слова адвоката.

Напомним, фитнес-блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере 311 млн рублей. Позже Савеловский суд Москвы вынес ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, арестовав также имущество супругов.

Позже СК РФ потребовал ужесточить меру пресечения и перевести блогеров под домашний арест. По данным следствия, супруги ни раз нарушали запрет определенных действий, опосредованно используя интернет и общаясь со свидетелями по уголовному делу.