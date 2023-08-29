«Автоваз» с 1 сентября возобновит выпуск авто, соответствующих стандарту Евро-5

«Автоваз» возобновит выпуск авто по стандарту Евро-5 с 1 сентября 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С первого сентября 2023 года «Автоваз» возобновит выпуск автомобилей с двигателями по экостандарту Евро-5. Первой моделью с этим двигателем станет Lada Granta. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

— С 1 сентября 2023 года АО «Автоваз» возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-5, — заявили в компании.

Также в «Автовазе» заявили, экостандарт Евро-5 будет распространяться на все семейство Lada Granta во всех модификациях с мощностью 90 и 106 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что концерн «Автоваз» решил приостановить выпуск автомобилей Lada Largus из-за перевода производства из Тольятти в Ижевск. Возобновить производство планируют во втором квартале 2024 года. Еще одной из причин временной приостановки производства стала высокая загруженность всех трех конвейерных линий.