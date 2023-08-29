Сильные ливни вызвали наводнения на западе Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями и оползнями из-за прошедших в минувший понедельник, 28 август, ливней.

«Запад и юг Австрии в настоящее время особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды», - сообщил канцлер Австрии, отметив, что «федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий».

Как передает издание Kurier, сильнее всего пострадали долины Штубайталь, Эцталь, а также Виппталь и Циллерталь.

Напомним, 15 августа 2023 года, глава Приморья Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС регионального уровня в регионе из-за серьезного ущерба от наводнения. Как он отметил, данные меры позволят увеличить меры поддержки населения, которое пострадало от природной стихии.