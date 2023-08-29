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НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:33

Сильные ливни вызвали наводнения на западе Австрии

Канцлер Австрии заявил, что правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сильные ливни вызвали наводнения на западе Австрии

Сильные ливни вызвали наводнения на западе Австрии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийские федеральные земли Тироль и Зальцбург столкнулись с наводнениями и оползнями из-за прошедших в минувший понедельник, 28 август, ливней.

«Запад и юг Австрии в настоящее время особенно сильно пострадали от наводнений и оползней из-за сильной непогоды», - сообщил канцлер Австрии, отметив, что «федеральное правительство выделит средства из фонда стихийных бедствий».

Как передает издание Kurier, сильнее всего пострадали долины Штубайталь, Эцталь, а также Виппталь и Циллерталь.

Напомним, 15 августа 2023 года, глава Приморья Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС регионального уровня в регионе из-за серьезного ущерба от наводнения. Как он отметил, данные меры позволят увеличить меры поддержки населения, которое пострадало от природной стихии.