Михаил Дегтярев: «Хабаровский край наглядно показывает, как меняются стереотипы в отношении путешествий»

Благодаря форуму появляются новые оригинальные туристические продукты. Фото: правительство Хабаровского края

Накануне завершился второй Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» - мероприятие, целиком и полностью посвященное вопросам развития туристической инфраструктуры дальневосточных регионов с целью увеличения притока гостей и повышения качества отдыха местных жителей.

- Спрос в области внутреннего туризма растет, что является стимулом для дальнейшего развития туриндустрии и смежных отраслей. Это, в свою очередь, отразится и на благополучии целых регионов. В этом смысле Хабаровский край наглядно показывает, как меняются стереотипы в отношении путешествий, и растет интерес соотечественников к поездкам на Дальний Восток, - подчеркнул Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Губернатор принявшего форум Хабаровского края успешно решает задачу позиционирования региона на федеральном уровне. Его усилиями удалось перетянуть в Хабаровск проведение ряда крупных федеральных мероприятий, а местным инициативам, таким, как недавно завершившийся форум «Амур», добиться присвоения статуса общероссийских. Все это является частью большой работы по брендингу территории края и формированию ему положительного имиджа в масштабах страны.

- Можно уверенно сказать, что предыдущий туристический форум точно не прошел незаметно. После него, действительно, выросла активность, прежде всего, среди операторов туристического рынка. Были созданы достаточно интересные туристические продукты, так как благодаря форуму, среди коренных и местных жителей возник интерес к отдыху именно здесь, внутри региона. Сегодня стало очень просто набирать группы выходного дня, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Помитун, туроператор.

Очевиден прирост количества гостей из других регионов, которые сегодня все чаще путешествуют самостоятельно, без туристического пакета. Для них появляются новые спортивные маршруты, так как популярность набирают различные сплавы, в особенности, маршруты на сапах. Большой отклик среди гостей и местных жителей имеют теплоходные экскурсии с посещением Музея истории Амурского моста.

Туристический потенциал Хабаровского края и всего Дальнего Востока достаточно высок. Поэтому мероприятия, подобные форуму, презентуют туроператорам и путешественникам из других регионов все грани Дальневосточных культурных и природных богатств.

- Что касается удаленных уголков, то по-прежнему, велик интерес к Шантарским островам. Вместе с этим, возникают и новые продукты, в частности, на Охотском море. Кроме того, из-за территориальной близости, среди хабаровчан наблюдается всплеск посещений острова Итуруп на Большой курильской гряде. В целом, все, что происходит в туристической отрасли, направлено на увеличение интереса к отдыху в крае, и мы наблюдаем положительную динамику.