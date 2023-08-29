Politico: антикоррупционный план Зеленского принесет Киеву большие проблемы Фото: REUTERS

План президента Украины Владимира Зеленского о приравнивании коррупции к государственной измене на время военного положения в стране может обернуться для Киева серьезными проблемами. Об этом рассказали в издании Politico.

— В украинских антикоррупционных ведомствах растет обеспокоенность тем, что план Зеленского выведет из-под их контроля важнейшие коррупционные дела и передаст их в Службу безопасности Украины, которая находится в непосредственном ведении президента, — говорится в публикации.

Украинские чиновники считают, что СБУ может получить полномочия, которые позволят им уничтожить дела о коррупционных схемах политиков, близких к президенту. Вероятно план Зеленского направлен на то, чтобы защитить именно верхушку власти от скандалов, чтобы не привлекать внимание на фоне возможного начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Напомним, что ранее стало известно об отслеживании ЦРУ поставок вооружения на Украину из-за постоянных ситуаций с коррупцией в стране. Несмотря на это, поставляемое Киеву оружие находят на черных рынках в других странах.