На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей Фото: REUTERS

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили, сообщает Оперативный штаб о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – передает «КП – Крым» сообщение штаба.

Во вторник, 29 августа, автотранспортный участок Крымского моста временно перекрывали.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идет по графику, а окончание первого этапа данных работ запланировано на 15 сентября 2023 года или же на несколько дней раньше.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киев за очередную попытку атаки на Крымский мост, которая произошла 12 августа, отметив «весьма красноречивое задымление на Крымском мосту».

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба Безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост.

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