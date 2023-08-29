В Польше раскритиковали Байдена из-за проблем с украинским зерном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич раскритиковала президента США Джо Байдена за его невыполненное обещание по постройки элеваторов на украинской границе для хранения зерна.

Польская чиновница заявила, что американский лидер дал обещание о строительстве элеваторов в ходе своего выступления в Филадельфии летом прошлого года, но никакого прогресса в данном вопросе до сих пор нет.

«Когда мы начали спрашивать об этом, никто в администрации не был готов ответить на вопрос», - приводит газета Financial Times заявление госсекретаря.

Эмилевич также заявила, что строительство данной инфраструктуры нужно, поскольку польских элеваторов не хватает для хранения украинского зерна.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в республику, если Европейский союз не продлит действующий запрет. Решение могут принять даже несмотря на возможные штрафы.

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