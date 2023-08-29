Песков назвал первый полет импортозамещенного SJ-100 большим успехом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 августа, прокомментировал первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100), назвав его большим успехом.

«Это действительно большой успех, потому что весьма и весьма в сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что полностью данная работа еще не завершена, так как еще стоит задача оснастить воздушное судно отечественными двигателями.

«Это тоже скоро состоится», - заявил Песков.

Свой первый полет опытный образец самолета Superjet New, обновленной версии Sukhoi Superjet 100 совершил 29 августа 2023 года. В Минпромторге РФ отметили, что новый самолет совершил полет на франко-российских двигателях Sam146.

Ранее руководитель авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что перед компанией стоит задача обеспечить серийные поставки SJ-100, полностью оснащенного отечественными комплектующими, в 2024 году.

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