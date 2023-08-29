Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины за сутки 28 августа выпустили по Белгородской области более 100 снарядов и совершили несколько попыток атак при помощи беспилотников. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В Белгородском районе недалеко от посёлка Разумное сбит один БПЛА противника. Обошлось без последствий. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела. По селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении губернатора.

Также под обстрел попали населенные пункты в Валуйском и Шебекинском городских округах. Фиксировались обстрелы в Волоконовском и Краснояружском районе, но ни в одном из населенных пунктов значимых повреждений и жертв нет.

Ранее стало известно, что в результате обстрела поселка Уразово со стороны Украины кассетными боеприпасами, четыре человека получили ранения. Помимо этого были повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

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