Песков: Киев делает все, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев делает все для того, чтобы как можно глубже втянуть западные страны в конфликт с Москвой. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления украинских властей о том, что Запад якобы одобряет удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «всему российскому», в том числе и Крыму.

«В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт», - заявил представитель Кремля, отметив, что западные страны в таком случае «отдают себе отчет в опасности», из-за чего на данный момент «идет вот это столкновение точек зрения».

Напомним, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что западные союзники Киева дали добро на удары ВСУ по Крыму.

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